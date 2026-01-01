Gartenpumpe BP 6.000 Garden Set | Kärcher

Dank hoher Saugkraft und Druckleistung bietet das BP 6.000 Garden Set ideale Voraussetzungen für eine komfortable Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen. Das BP 6.000 Garden Set mit 3,5 m vakuumfestem Spiralschlauch mit Filter und Rückschlagventil (G1" Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser) ermöglicht den sofortigen Einsatz der robusten, leichten und dank ergonomischem Griff bequem transporierbaren Pumpe. Kärcher Gartenpumpen sind stark, wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Zudem lassen sie sich per Fußschalter bequem und rückenschonend ein-/ausschalten. Die verwendeten Materialien sind sehr hochwertig und und die Grundlage für eine lange Lebensdauer. Eine Kächer Garantieverlängerung auf fünf Jahre ist möglich. Mittels elektronischem Druckschalter kann die Pumpe mit automatischer Start-/ Stopp-Funktion ausgerüstet werden.

Robust und langlebig Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre. Komfortabler Fußschalter Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten. Sofort einsatzbereit Inkl. komplett anschlussfertigem, vakuumfestem Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflussstopp. Optimales Ansaugen Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne. Separate Einfüllöffnung Einfache Befüllung vor dem Gebrauch. Ablassschraube Optimaler Schutz gegen Frostschäden. Optimierte Anschlüsse Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe. Ergonomischer Griff Komfortable Handhabung und leichter Transport.