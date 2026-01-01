Haus- & Gartenpumpe BP 7 Home & Garden | Kärcher

Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 7 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank der automatischen Start/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 7 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab, eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 5-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 7 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 Prozent. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter, den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Komfort in Haus und Garten
Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung.
Sicher und langlebig
Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
Sehr energieeffizient und hörbar leiser.
Start/Stopp-Automatik
Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.
Optimales Ansaugen
Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Fehleranzeige
Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt.
Zwei Wasserausgänge
Mehrfachnutzung: z.B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze.
Flexibler T-Anschlussstutzen
Flexibel montierbar für eine optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche.
Komfortabler Fußschalter
Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Ergonomischer Griff
Komfortable Handhabung und leichter Transport.