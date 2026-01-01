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    Haus- & Gartenpumpe BP 7 Home & Garden | Kärcher

    Gelbe Kärcher Wasserpumpe mit silbernem Zylinder und schwarzem Griff, seitlich fotografiert.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award - best of the best 2014

    Haus- & Gartenpumpe

    BP 7 Home & Garden

    Bestellnummer: 1.645-373.0

    • Max. Fördermenge < 6000 l/h, Förderhöhe 60 m, Druck bis max. 6 bar
    • Start-/Stopp-Automatik, 2 Wasserausgänge für Mehrfachnutzung
    • Anschlussadapter PerfectConnect für Pumpen G1