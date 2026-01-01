Haus- & Gartenpumpe BP 7 Home & Garden | Kärcher

Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 7 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank der automatischen Start/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 7 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab, eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 5-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 7 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 Prozent. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter, den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.

Komfort in Haus und Garten Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung. Sicher und langlebig Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet. Mehrstufiges Pumpenlaufwerk Sehr energieeffizient und hörbar leiser. Start/Stopp-Automatik Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch. Optimales Ansaugen Ohne Weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8 Meter Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne. Fehleranzeige Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt. Zwei Wasserausgänge Mehrfachnutzung: z.B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze. Flexibler T-Anschlussstutzen Flexibel montierbar für eine optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche. Komfortabler Fußschalter Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten. Ergonomischer Griff Komfortable Handhabung und leichter Transport.