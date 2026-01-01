Bügeltischbezug | Kärcher

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Bestellnummer: 2.884-969.0Bügeltischbezug aus Baumwolle und Schaumstoff für höhere Luftdurchlässigkeit und bessere Dampfdurchdringung der Wäsche. Der ideale Überzug für erstklassige Bügelergebnisse.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1200 x 380 x 5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung