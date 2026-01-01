Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Bügeltischbezug | Kärcher

    Graues Reinigungstuch mit geometrischem Muster und gelbem Rand, auf weißem Hintergrund liegend.

    Bügeltischbezug

    Bestellnummer: 2.884-969.0

    Bügeltischbezug aus Baumwolle und Schaumstoff für höhere Luftdurchlässigkeit und bessere Dampfdurchdringung der Wäsche. Der ideale Überzug für erstklassige Bügelergebnisse.