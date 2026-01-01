Bürstenleistenset | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.863-368.0Hochwertiges Bürstenleistenset für den Fall, dass die Borsten an der XXL-Fugenbürste verschlissen sind. Einfaches Entfernen der verbrauchten und Einsetzen einer neuen Bürstenleiste.
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
156 x 18 x 25
Anwendungsgebiete