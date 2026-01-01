Bürstenwalzen Holzflächen PCL 3-18 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-339.0Bestens ausgerüstet für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen: Mit dem 2-teiligen Walzenset für den PCL 3-18 entfernen Sie Verschmutzungen im Außenbereich gründlich und gleichmäßig.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
134 x 100 x 100
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete