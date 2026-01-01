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    Bürstenwalzen Holzflächen PCL 3-18 | Kärcher

    Zwei schwarze Walzenbürsten mit grauen Borsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Bürstenwalzen Holzflächen PCL 3-18

    Bestellnummer: 2.644-339.0

    Bestens ausgerüstet für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen: Mit dem 2-teiligen Walzenset für den PCL 3-18 entfernen Sie Verschmutzungen im Außenbereich gründlich und gleichmäßig.