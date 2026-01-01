Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Bürstenwalzen Holzflächen PCL 4 | Kärcher

    Zwei rotierende Bürstenwalzen mit schwarzen Borsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Bürstenwalzen Holzflächen PCL 4

    Bestellnummer: 2.644-226.0

    Mit den Bürstenköpfen des 2-teiligen Walzensets für den PCL 4 werden Verunreinigungen im Außenbereich restlos und gleichmäßig entfernt. Holzflächen und WPC-Beläge strahlen wieder wie neu.