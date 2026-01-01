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    Bürstenwalzen Holzflächen PCL 6 | Kärcher

    Vier schwarze Bürstenrollen mit Metallborsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Bürstenwalzen Holzflächen PCL 6

    Bestellnummer: 2.644-477.0

    Mit den Bürstenköpfen des 4-teiligen Walzensets für den PCL 6 werden Verunreinigungen im Außenbereich restlos und gleichmäßig entfernt. Holzflächen und WPC-Beläge strahlen wieder wie neu.