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    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 3-18 | Kärcher

    Zwei schwarze Rundbürsten mit grauen Kunststoffkernen, nebeneinander liegend auf weißem Hintergrund.

    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 3-18

    Bestellnummer: 2.644-340.0

    Set aus 2 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten Steinfliesen im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 3-18.