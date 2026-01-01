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    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 4 | Kärcher

    Zwei schwarze Bürstenrollen mit Borsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 4

    Bestellnummer: 2.644-121.0

    Die ideale Ergänzung für die Terrassen- und Balkonreinigung: das 2-teilige Walzenset für den Terrassenreiniger PCL 4. Entfernt mühelos Grünbelag und Moos auf glatten Steinfliesen im Außenbereich.