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    CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic | Kärcher

    Kärcher CarpetPro Professional Reinigungs-Pulver, weiße Dose mit Etikett und Produktinformationen.

    CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic

    Bestellnummer: 6.290-175.0

    Grundreiniger zur Sprühextraktion in Pulverform. Beseitigt selbst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen von textilen Bodenbelägen und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.