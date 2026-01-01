Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery | Kärcher

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Akku-Kettensäge
Bestellnummer: 1.444-001.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Führungsschiene (cm)
30
Kettengeschwindigkeit (m/s)
10
Kettenteilung
3/8" LP
Treibgliedstärke
1,1 mm / 0,043"
Anzahl der Treibglieder
45
Öltank Kapazität (ml)
200
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))
101
Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
3.5
Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
5.2
Antrieb
Bürstenloser Motor
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (Schnitte)
max. 35 max. 70
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 10 max. 20
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
690 x 230 x 245
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete