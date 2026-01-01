10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery | Kärcher

    Gelbe Kärcher Akku-Kettensäge mit schwarzem Griff und Kettenschutz, seitliche Ansicht.

    Akku-Kettensäge

    CNS 18-30 Battery

    Bestellnummer: 1.444-001.0

    • 30 cm Sägeblatt, 10 m/s Kettengeschwindigkeit, werkzeuglose Kettenspannung
    • Automatische Kettenschmierung, 18-V-Akkuplattform
    • Ölflasche
    ¹⁾
    Ø Äste: 10 cm