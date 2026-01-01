Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery | Kärcher

Die Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery von Kärcher eignet sich dank ihres geringen Gewichts und der idealen Schwertlänge perfekt für einen komfortablen und vielfältigen Einsatz in der Baumpflege. Dank einer hervorragenden Kettengeschwindigkeit gehen Schnittarbeiten schnell und mühelos von der Hand. Durch das werkzeuglose Kettenspannsystem und die automatische Kettenschmierung ist die Akku-Kettensäge sehr einfach zu bedienen. Die Kombination aus Kettensägenbremse und 2-Faktoren-Entriegelung macht sie besonders sicher. Im Lieferumfang enthalten sind das Gerät, das Schwert, die Kette, der Schwertschutz und eine Ölflasche.

Werkzeuglose Kettenspannung Müheloses Spannen der Kette per Drehknopf. Automatische Kettenschmierung Für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge. Rückschlagschutz Kette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts. Krallenanschlag Sichere Führung und präzise Schnitte durch Fixieren der Kettensäge am Schnittgut. Erstklassige Geschwindigkeit Kettengeschwindigkeit von 10 m/s – für schnelle Schnittarbeit. Vielfältiger Anwendungseinsatz Das 30 Zentimeter lange Schwert ist vielseitig einsetzbar. Sicherheitsentriegelung Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Kettensäge. Transparenter Öltank Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster jederzeit kontrolliert werden. Bürstenloser Motor Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.