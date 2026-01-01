Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery | Kärcher

Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Äste kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet. Im Lieferumfang enthalten sind: Akku-Kettensäge, Schwert, Kette, Schwertschutz und eine Ölflasche.

Werkzeuglose Kettenspannung Müheloses Spannen der Kette per Drehknopf. Automatische Kettenschmierung Für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge. Rückschlagschutz Kette stoppt sofort – für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts. Krallenanschlag Sichere Führung und präzise Schnitte durch Fixieren der Kettensäge am Schnittgut. Erstklassige Geschwindigkeit Hohe Kettengeschwindigkeit von 21 m/s – für schnelle Schnittarbeit. Vielfältiger Anwendungseinsatz 35 Zentimeter langes Sägeblatt – ideal für alle klassischen Anwendungsgebiete. Sicherheitsentriegelung Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Kettensäge. Transparenter Öltank Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster jederzeit kontrolliert werden. Bürstenloser Motor Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 36 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.