Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Akku-Kettensäge
Bestellnummer: 1.444-050.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Führungsschiene (cm)
35
Kettengeschwindigkeit (m/s)
21
Kettenteilung
3/8" LP
Treibgliedstärke
1,1 mm / 0,043"
Anzahl der Treibglieder
52
Öltank Kapazität (ml)
190
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))
104
Vibrationswert Vorderer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
3.6
Vibrationswerte Hinterer Griff (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
4.9
Antrieb
Bürstenloser Motor
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
36
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (Schnitte)
max. 200
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 50
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
825 x 222 x 235
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Anwendungsgebiete