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    Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | Kärcher

    Kärcher Cockpitpflege-Spray mit mattem Finish, schwarze Flasche mit gelbem und weißem Text.

    Cockpitpflege seidenmatt RM 652

    Bestellnummer: 6.296-107.0

    Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.