Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-107.0Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 80 x 280
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete