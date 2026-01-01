Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | Kärcher

Produkt

Intensive Pflege und lang anhaltender Schutz für das Fahrzeugcockpit und Kunststoffverkleidungen nach der Reinigung

Effiziente UV-Schutzformel

Effiziente Farbschutzformel verzögert das Vergilben und Ausbleichen von Kunststoffoberflächen

Die Farbe wird aufgefrischt und es entsteht eine angenehme, seidige Haptik

Feine Mikrokratzer werden kaschiert

Erleichtert zukünftig die Reinigung der Oberfläche (geringere Wiederanschmutzung)

Ergonomischer Sprühkopf für einen gleichmäßigen, flächigen Auftrag und geringen Verbrauch

Angenehmer, frischer Citrusduft

Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)