Akku-Handstaubsauger CVH 2 | Kärcher

Starke Performance: Mit dem akkubetriebenen Handstaubsauger CVH 2 entfernen Sie leicht, mühelos und kraftvoll bestehenden Schmutz, wie unter anderem Krümel, Staub und Haare auf Möbeln, Böden und auch in Autos. Durch das kompakte, leichte Design ist der Staubsauger auch einfach zu bedienen und zu verstauen. Für besonders saubere Abluft sorgt das 2-stufige auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998).

Leicht und kompakt Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben. Sofort einsatzbereit Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung. Zweistufiges Filtersystem Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998). Hohe Reinigungsleistung Optimale Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten. Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar. Praktische Zubehöre Geeignet für sensible Oberflächen und schwierig zu erreichende Stellen.