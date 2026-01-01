Akku-Handstaubsauger CVH 3 | Kärcher

Ein starker Helfer für den Alltag: Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandsfrei und von jeder Oberfläche und an jedem Platz, auch an engen Stellen. Das 2-stufige, auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie einem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998) sorgt zudem für besonders saubere Abluft. Weitere Vorteile: hohe Saugkraft und längere Lebensdauer durch den leisen BLDC-Motor, kompakte und leichte Bauweise des Geräts, 2 Saugstufen mit bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit. Dank der komfortablen Lademöglichkeit über USB-C ist der Sauger besonders gut geeignet für Autos und Camping/Caravaning.

Hohe Reinigungsleistung dank BLDC-Motor Hohe Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten dank BLDC-Motor. Wahl zwischen 2 Modi Minimalmodus für lange Laufzeit (max. 20 min), Maximalmodus für hohe Saugkraft. Komfortables Aufladen Die USB-Typ-C-Ladebuchse am Gerät ermöglicht flexibles Laden auch unterwegs, z. B. im Auto oder an der Powerbank. Leicht und kompakt Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben. Sofort einsatzbereit Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung. Zweistufiges Filtersystem Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998). Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar. Praktische Zubehöre Geeignet für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen.