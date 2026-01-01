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    Akku-Handstaubsauger CVH 3 | Kärcher

    Kärcher Handstaubsauger mit Zubehör: USB-Kabel und Bürstenaufsatz auf weißem Hintergrund.

    Akku-Handstaubsauger

    CVH 3

    Bestellnummer: 1.198-353.0

    • Einfache, schnelle und mobile Reinigung mit 2-stufigem Filtersystem
    • Hygienische Entleerung des Schmutzbehälters ohne Schmutzkontakt
    • Leistungsregulierung