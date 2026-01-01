Akku-Handstaubsauger CVH 3 | Kärcher

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Akku-Handstaubsauger
Bestellnummer: 1.198-353.0
Akku-Gerät
1
Behälter (l)
0.15
Schallleistungspegel (dB(A))
78
Aufnahmeleistung (W)
70
Laufzeit Min-Modus (min)
20
Laufzeit Max-Modus (min)
10
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)
7.2
Spannung (V)
7.2
Akkukapazität (Ah)
2
Akkuladezeit mit Standardladegerät (h)
4
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
330 x 76 x 76
Lieferumfang
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete