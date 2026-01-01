CVH HEPA-Filter Set | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-328.0Kleinste Partikel, Pilzsporen, Bakterien und Allergene wie Milbenkot oder Pollen werden von unserem HEPA-Filter zu 99,5 Prozent zuverlässig aus der Abluft entfernt (EN 1822:1998).
Menge (Stück)
2
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
104 x 52 x 45
Anwendungsgebiete