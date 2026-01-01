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    CVH HEPA-Filter Set | Kärcher

    Zwei zylindrische Filter mit schwarzem Rand und weißen Falten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    CVH HEPA-Filter Set

    Bestellnummer: 2.863-328.0

    Kleinste Partikel, Pilzsporen, Bakterien und Allergene wie Milbenkot oder Pollen werden von unserem HEPA-Filter zu 99,5 Prozent zuverlässig aus der Abluft entfernt (EN 1822:1998).