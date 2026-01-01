Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish | Kärcher

Knitterfreie Wäsche kann so einfach sein: mit seiner komfortablen Leichtlaufsohle mit Keramikbeschichtung gleitet das hochwertige Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish mühelos über den Stoff. Dabei bleibt der Dampfdruck immer gleich hoch, wodurch sich die Bügelarbeit bis zu 50 Prozent schneller erledigen lässt. Doch nicht nur der Druck spart Zeit: Dank der optimalen fixen Temperatureinstellung für alle Stoffe entfällt nämlich sowohl das mühsame manuelle Regeln der Temperatur als auch das lästige Vorsortieren der Wäsche. Darüber hinaus punktet das kompakte Bügeleisen mit einer besonders einfachen Bedienung und dem schicken schwarzen Design.

Dampfaustrittslöcher über die gesamte Bügelfläche verteilt Gleichmäßiger Dampfaustritt über die gesamte Fläche. Optimale, fixe Temperatureinstellung Erspart die manuelle Temperatureinstellung, da die optimale Temperatur für alle Textilien voreingestellt ist. Kompakte Produktgröße Für einfacheres Handling und eine platzsparende Verstauung. Keramikbeschichtete Bügelsohle Erleichtert das Gleiten des Bügeleisens deutlich. Gleichmäßiger Dampfaustrag 50 % schnelleres Glätten der Wäsche. Automatische Abschaltfunktion Dampfdruck-Bügeleisen schaltet nach 5 Minuten automatisch ab – für mehr Sicherheit und niedrigere Stromkosten.