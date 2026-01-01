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    Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Dampfbügeleisen mit gelbem Streifen, verbunden mit einem langen Kabel.

    Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish

    Bestellnummer: 2.863-310.0

    Für müheloses Bügeln: das hochwertige Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish mit optimaler fixer Temperatureinstellung und Leichtlaufsohle mit Keramikbeschichtung. Im attraktiven schwarzen Design.