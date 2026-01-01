Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.863-310.0Für müheloses Bügeln: das hochwertige Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish mit optimaler fixer Temperatureinstellung und Leichtlaufsohle mit Keramikbeschichtung. Im attraktiven schwarzen Design.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
258 x 120 x 124
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete