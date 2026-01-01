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    Dampfturbobürste | Kärcher

    Schwarze Bürstendüse für Kärcher Dampfreiniger, mit Borstenkopf und gebogenem Griff.

    Dampfturbobürste

    Bestellnummer: 2.863-159.0

    Kein mühsames Schrubben mehr! Die Dampfturbobürste steht für kraftsparendes Reinigen in der Hälfte der Zeit. Eine echte Arbeitserleichterung, besonders beim Reinigen von Fugen und Ecken.