Dampfturbobürste | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-159.0Kein mühsames Schrubben mehr! Die Dampfturbobürste steht für kraftsparendes Reinigen in der Hälfte der Zeit. Eine echte Arbeitserleichterung, besonders beim Reinigen von Fugen und Ecken.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 125 x 45
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete