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    DB 135 Dreckfräser | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Dreckfräser, schwarz, mit langem Rohr und rotierender Düse, auf weißem Hintergrund.

    DB 135 Dreckfräser

    Bestellnummer: 2.642-727.0

    Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.