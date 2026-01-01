DB 180 Dreckfräser für K 7 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.642-729.0Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Top für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
450 x 41 x 41
Anwendungsgebiete