DB 180 Dreckfräser für K 7 | Kärcher

Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen.

Rotierender Punktstrahl Effektive Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen von empfindlichen Flächen. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen. 100 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl. Zur effizienten und schnellen Reinigung. Bajonettverbindung Besonders anwenderfreundlich.