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    DB 180 Dreckfräser | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Dreckfräser, schwarz, mit langem Rohr und rotierender Düse, auf weißem Hintergrund.

    DB 180 Dreckfräser

    Bestellnummer: 2.642-729.0

    Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Top für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.