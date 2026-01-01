DB 24 Rotordüse | Kärcher

Saubere Leistung: Die Rotordüse DB 24 Dirt blaster löst mit ihrem rotierenden Wasserstrahl hartnäckige Verschmutzungen besonders effizient und ist auch ideal für die Reinigung von Fugen, Spalten und anderen engen Zwischenräumen. Der Quick Connect-Anschluss ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel zu anderen Zubehören. Die Rotordüse ist kompatibel mit allen handgehaltenen Akku-Mitteldruckreinigern der KHB-Serie und mit allen OC 6-18 Outdoor Cleaner-Modellen.

Rotierender Punktstrahl Stärkere Reinigungsleistung bei hartnäckigen Verschmutzungen oder in engen Zwischenräumen wie Fugen und Spalten. Quick Connect-Anschluss Einfacher und schneller Wechsel des Zubehörs. Kompakte Form Einfache Verstauung und Transport.