DB 24 Rotordüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-472.0Die Rotordüse für die KHB-Mitteldruckreiniger und Outdoor Cleaner OC 6-18 löst hartnäckige Verschmutzungen kraftvoll und effizient. Ideal auch für die Reinigung von engen Zwischenräumen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
106 x 42 x 44
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete