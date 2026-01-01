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    DB 24 Rotordüse | Kärcher

    Schwarze Kärcher Dreckfräserdüse mit grauem Griff, seitlich liegend auf weißem Hintergrund.

    DB 24 Rotordüse

    Bestellnummer: 2.644-472.0

    Die Rotordüse für die KHB-Mitteldruckreiniger und Outdoor Cleaner OC 6-18 löst hartnäckige Verschmutzungen kraftvoll und effizient. Ideal auch für die Reinigung von engen Zwischenräumen.