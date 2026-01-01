Detailbürste | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.644-420.0Die kleine und kraftvolle Detailbürste für die mobile Reinigung entfernt Schmutz gezielt an schwer erreichbaren Stellen. Kann direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
200 x 35 x 48
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete