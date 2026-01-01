10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    eco!Booster 145 | Kärcher

    Kärcher Teppichreinigungsdüse, schwarz, mit transparentem Kopf und gelbem Logo, auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2025
    Reddot Design Award 2025

    eco!Booster 145

    Bestellnummer: 2.645-384.0

    Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
    ¹⁾
    Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.
    ²⁾
    Im Vergleich zur wahrgenommenen Lautstärke bei der Anwendung des Kärcher Standard-Flachstrahls. Der genaue Wert kann je nach verwendetem Gerät variieren.