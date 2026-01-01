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    EDI 4 Ersatz Scheibe | Kärcher

    Schwarze, runde Kunststoffscheibe mit vier gebogenen Flügeln, zentralem Loch und glatter Oberfläche.

    EDI 4 Ersatz Scheibe

    Bestellnummer: 2.644-357.0

    Die rotierende Abtragsscheibe für den elektrischen Eiskratzer EDI 4 entfernt mit stabilen Kunststoffklingen selbst hartnäckige Vereisungen auf allen Autoscheiben.