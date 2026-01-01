EDI 4 Ersatz Scheibe | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-357.0Die rotierende Abtragsscheibe für den elektrischen Eiskratzer EDI 4 entfernt mit stabilen Kunststoffklingen selbst hartnäckige Vereisungen auf allen Autoscheiben.
Farbe
Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
109 x 109 x 16
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete