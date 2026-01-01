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    Elektrischer Eiskratzer EDI 4 | Kärcher

    Kärcher Akku-Schleifer mit gelbem Gehäuse und schwarzem Schleifteller, auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    German Design Award Winner 2020

    Elektrischer Eiskratzer

    EDI 4

    Bestellnummer: 1.598-900.0

    • 100 mm Scheibendurchmesser
    • Lithium-Ionen-Akku mit 15 min Akkulaufzeit
    • Akkuladekabel, Schutzkappe