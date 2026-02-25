Elektrischer Eiskratzer | Kärcher

Der elektrische Eiskratzer von Kärcher
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.
Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.
Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.
Die rotierende Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt mühelos selbst hartnäckige Vereisungen.
Die rotierende Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
Durch leichtes Drücken von oben beginnt die Abtragsscheibe zu rotieren.
Die integrierte LED blinkt, wenn der elektrische Eiskratzer geladen werden muss.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen.
Schutzkappe für sichere Handhabung und Verstauung.
Mit der rotierenden Scheibe des Eiskratzers werden selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug entfernt.
Sowohl für die Frontscheibe als auch für die Seitenfenster vom Auto geeignet.
Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung.
Wird es immer schwieriger durch die schmutzige Frontscheibe des Autos zu schauen? Oder haben die lieben Kleinen mal wieder Unmengen an Kekskrümeln und Saft auf der Rückbank hinterlassen? Spätestens dann ist es wieder einmal Zeit für eine gründliche Autoreinigung. Mit den richtigen Tipps ist das schnell passiert.
Die Abtragsscheibe (als Ersatzteil erhältlich) kann bei Bedarf ganz einfach und ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Das ausgeschaltete Gerät dazu in einer Hand halten und mit der anderen Hand die Abtragsscheibe vorsichtig abnehmen. Die neue Abtragsscheibe wird ebenso einfach in die Halterung gedrückt.
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku bietet ausreichend Energie um alle Autoscheiben mehrmals von Eis zu befreien. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Nach drei Stunden ist der Akku wieder voll aufgeladen.