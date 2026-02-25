Elektrischer Wischmopp | Kärcher

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Dem EWM 2 kann kein Wischmopp das Wasser reichen. Vorbei sind die Zeiten in denen man Eimer schleppen muss und dennoch das Schmutzwasser auf dem Boden verteilt. Beim elektrischen Wischmopp EWM 2 von Kärcher werden die rotierenden Walzen permanent mit frischem Wasser befeuchtet und das Schmutzwasser im Schmutzwassertank gesammelt. Und die geringe Restfeuchte macht ihn auf allen Hartböden einsetzbar – auch auf Parkett.
Der Wischer EWM 2 von Kärcher gleitet wie von selbst über den Boden. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser aus dem Frischwassertank befeuchtet. Durch die Abstreifkante wird der Schmutz direkt im Schmutzwassertank gesammelt. So wird immer mit Frischwasser gewischt und der Schmutz wird nicht einfach nur verteilt sondern strahlend sauber. Der elektrische Wischmopp EWM 2 sorgt für eine hygienische und mühelose Reinigung.
Mit dem Wischmopp EWM 2 von Kärcher wird das Wischen zum Kinderspiel. Die Walzen drehen sich und werden ständig mit sauberem Wasser aus dem Tank versorgt. Der Schmutz wird durch die Kante abgestreift und im Auffangbehälter aufgefangen. So bleibt das Wasser immer frisch und der Schmutz wird nicht nur hin und her geschoben, sondern gründlich entfernt. Der Wischmopp EWM 2 reinigt hygienisch und ohne Anstrengung.
Immer frisch gewischt dank Selbstreinigungstechnologie
Einfache Anwendung unter Möbeln
Für alle Hartböden geeignet
Höchste Bewegungsfreiheit
Müheloses Wischen
Ressourcenschonend
1. Reinigungswalzen montieren
2. Frischwassertank befüllen
3. Boden reinigen
4. Schmutzwassertank entleeren
5. Walzen reinigen (60° Maschinenwäsche)
6. Gerät verstauen
Entdecken Sie die Kärcher Saugwischer und Hartbodenreiniger, die den Reinigungsprozess halbieren. Schluss mit dem lästigen Vorsaugen: Unsere Geräte beseitigen groben Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten und selbst hartnäckig eingetrocknete Reste in nur einem Arbeitsschritt. So sind Ihre Böden im Handumdrehen perfekt sauber.
Mit dem Zubehörprogramm rund um den Akku-Wischer von Kärcher lassen sich Reinigung und Pflege perfekt auf jeden Boden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.
Die Steinwalzen sind speziell für unempfindliche Hartböden wie z. B. Stein- und Keramikfliesen geeignet.
Fliesen zählen zu den beliebtesten Bodenbelägen und das aus gutem Grund: Sie sind unempfindlich und in den meisten Fällen pflegeleicht. Dennoch gibt es beim Reinigen einiges zu beachten.
* Der Kärcher EWM 2 erreicht eine um 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
** Der EWM 2 (Verbrauch 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l)