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    Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | Kärcher

    Schwarze Kärcher Drucksteuerung mit Manometer und Kabel, seitliche Ansicht.

    Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung

    Bestellnummer: 6.997-357.0

    Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.