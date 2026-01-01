Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | Kärcher

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Bestellnummer: 6.997-357.0Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
135 x 100 x 190
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete