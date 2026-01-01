Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung | Kärcher

Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf auf der Druckseite automatisch ein und wieder aus. Läuft saugseitig kein Wasser durch die Pumpe - zum Beispiel wenn das Wasserreservoir leer ist - schützt die Trockenlaufsicherung die Pumpe vor Schäden und schaltet diese automatisch ab. Die ideale Lösung zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten. Der elektronische Druckschalter ist mit G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) erhältlich.

Elektronischer Druckschalter Schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten Integrierte Trockenlaufsicherung Läuft saugseitig kein Wasser durch die Pumpe, schützt die Trockenlaufsicherung die Pumpe vor Schäden und schaltet diese automatisch ab.