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    Entkalkerpulver RM 511 (6x17g) | Kärcher

    Gelbe Verpackung von Kärcher Entkalkungspulver für Dampfreiniger, mit Bild eines Dampfreinigers und einer Hand auf einem Tisch.

    Entkalkerpulver RM 511 (6x17g)

    Bestellnummer: 6.296-193.0

    Entkalkt Dampfreiniger und andere Heißwassergeräte wie zum Beispiel Wasserkocher oder Kaffeemaschinen wirkungsvoll – für eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch.