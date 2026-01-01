Entkalkungskartusche | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-018.0Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung der Kärcher Dampfreiniger. Einfach einsetzen – und fertig.
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
56 x 56 x 163
Anwendungsgebiete