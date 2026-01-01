Entkalkungskartusche | Kärcher

Die Entkalkungskartusche schützt die Technik des Dampfreinigers vor Verkalkung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Geräts. Der Einsatz und Wechsel der Entkalkungskartusche ist einfach zu handhaben, und die verbrauchte Kartusche kann anschließend über den Hausmüll entsorgt werden.

Schützt die Gerätetechnik vor Verkalkung Unterstützt die Langlebigkeit des Dampfreinigers. Einfacher und schneller Kartuschenwechsel Unterstützt die Langlebigkeit des Dampfreinigers. Einfacher und schneller Kartuschenwechsel Kartusche austauschen und losdampfen.