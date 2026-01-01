10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Entkalkungskartusche | Kärcher

    Zylinderförmige Kartusche mit schwarzem Deckel, auf weißem Hintergrund.

    Entkalkungskartusche

    Bestellnummer: 2.863-018.0

    Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung der Kärcher Dampfreiniger. Einfach einsetzen – und fertig.