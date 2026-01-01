EPA Filter | Kärcher

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Bestellnummer: 6.414-631.0Waschbarer EPA-Filter für Waschsauger DS 6, Scheuersaugmaschine BR 45/22 und Saugroboter KIRA CV 50. Hält winzige Staubpartikel und Allergene aus der kondensierten Feuchtluft zurück.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 97 x 34