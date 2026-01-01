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    EPA Filter | Kärcher

    Rechteckiger Luftfilter mit orangefarbenem Rahmen und weißen Lamellen, auf weißem Hintergrund.

    EPA Filter

    Bestellnummer: 6.414-631.0

    Waschbarer EPA-Filter für Waschsauger DS 6, Scheuersaugmaschine BR 45/22 und Saugroboter KIRA CV 50. Hält winzige Staubpartikel und Allergene aus der kondensierten Feuchtluft zurück.