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    Erdspieß | Kärcher

    Silberne Erdschraube mit schwarzem Kopf, auf weißem Hintergrund.

    Erdspieß

    Bestellnummer: 2.645-382.0

    • Wasserwaage für eine einfache und gerade Installation
    • 360°-Schwenkbarkeit der Schlauchbox auf dem Erdspieß für maximale Bewegungsfreiheit
    • Zuverlässiger Halt im Erdboden