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    Ersatzakku | Kärcher

    Weißer Kärcher Li-Ion Akku mit 25,2V Aufschrift, schwarzer Endkappe und grüner Ladeanzeige auf der Oberseite.

    Ersatzakku

    Bestellnummer: 2.863-361.0

    Entspannt und gründlich staubsaugen: Dieser Ersatzakku bietet 50 Minuten Laufzeitplus für alle Akkusauger der Reihen VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line.