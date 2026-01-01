Ersatzakku | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-361.0Entspannt und gründlich staubsaugen: Dieser Ersatzakku bietet 50 Minuten Laufzeitplus für alle Akkusauger der Reihen VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
149 x 83 x 49