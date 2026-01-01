Ersatzakku | Kärcher

Dank des Lithium-Ionen-Ersatzakkus kann mit allen Varianten der Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome bis zu 30 Minuten länger ohne Zwischenladen gearbeitet werden. Einfach den Akku im Gerät tauschen und schon kann es weitergehen. Aufgeladen wird der Ersatzakku anschließend im Gerät.

Optimierte Passform Ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Filterwechsel, ohne Zeit zu verlieren. Leichte Reinigung durch Ausklopfen oder Abbürsten Spart Zeit und Aufwand bei der Wartung des Akkusaugers. Schützt den Motor vor Staub und Verschleiß Verlängert die Lebensdauer des Akkusaugers und sorgt für dauerhaft starke Saugleistung. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zelle Für eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration während der Anwendung. Extrem reißfest, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung. Sorgt für die maximale Partikelaufnahme und somit für eine gründlichere Reinigung und reinere Luft in Ihrem Zuhause.