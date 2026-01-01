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    Ersatzakku | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Akku mit grauem Knopf, rechteckige Form, auf weißem Hintergrund.

    Ersatzakku

    Bestellnummer: 2.863-362.0

    Mehr Laufzeit bei der Reinigung: Der Ersatzakku für alle Varianten des VC 4 Cordless myHome verlängert die Einsatzzeit ohne Zwischenladen um 30 Minuten.