10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Ersatzdüsen T-Racer | Kärcher

    Mehrere farbige Düsenaufsätze und zwei Metallklammern auf weißem Hintergrund.

    Ersatzdüsen T-Racer

    Bestellnummer: 2.644-081.0

    Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für die Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind Düsen für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen.
    Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher-Händler.