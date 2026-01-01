Elektrischer Wischmopp EWM 2 | Kärcher

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Elektrischer Wischmopp
Bestellnummer: 1.056-310.0
Akku-Gerät
1
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
120 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Flächenleistung je Akkuladung (m²)
60
Tankinhalt Frischwasser (ml)
360
Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
140
Arbeitsbreite Walzen (mm)
300
Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
2
Akkuspannung (V)
7.2 - 7.4
Akkukapazität (Ah)
2.5
Akkulaufzeit (min)
20
Akkuladezeit (h)
4
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
305 x 226 x 1220
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete