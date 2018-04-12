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    Extra lange Fugendüse | Kärcher

    Schwarze Kärcher Fugendüse, schmal und lang, auf weißem Hintergrund.

    Extra lange Fugendüse

    Bestellnummer: 2.863-306.0

    Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto. Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger.