Extra lange Fugendüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-306.0Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto. Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 40 x 40
Anwendungsgebiete