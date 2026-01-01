Extra lange Fugendüse | Kärcher

Die extra lange Fugendüse (350 mm) besteht aus flammhemmendem Material und ermöglicht das Aufsaugen kalter Asche an schwer erreichbaren Stellen - zum Beispiel im Kamin, Kachelofen oder Grill. Die extra lange Fugendüse eignet sich als ergänzendes Zubehör für sämtliche Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich.

Geeignet für die Kärcher Aschesauger Gezielte und effiziente Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Flecken. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs. Einfache und komfortable Handhabung Die Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden. Intuitive Bedienung. Spezialist für Tierhaare Ideal zur Verwendung als zusätzliche Bürste oder als Ersatz für Ihre vorhandene Düse. Das ergonomische Design macht die Verwendung einfach und reduziert Ermüdung. Sie verliert ihre Leistung auch bei längerem Gebrauch nicht. Ihre robuste Struktur gewährleistet eine lange Lebensdauer. Einfache Handhabung Ideal für Polstermöbel, Matratzen und für die Reinigung an engen Stellen. Tierhaare, Fussel und viele andere Verunreinigungen werden wirkungsvoll entfernt. Ideal für Polstermöbel und für die Reinigung an engen Stellen. Abnehmbare Bürste Die Bürste kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden. Weiche Borsten Schonende und gründliche Entfernung von Flecken auf textilen Oberflächen. Geeignet für die Waschsauger SE 2 Spot und SE 3-18 Compact Die schnell rotierende Bürste steigert die Saugkraft und entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. Effektive Beseitigung von hartnäckigem Schmutz wie Tierhaaren aus Textilien und Stoffen. Ideal für die Tiefenreinigung von Polstermöbeln sowie die flexible Reinigung in engen Zwischenräumen.