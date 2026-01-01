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    Fadenspule 1,6 mm | Kärcher

    Graue Spule mit blauer Fadenspule, Aufschrift "Rewind Line", in Kunststoffhalterung.

    Fadenspule 1,6 mm

    Bestellnummer: 2.444-014.0

    Die Fadenspule mit gedrehtem Trimmerfaden sorgt für gute Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 18-25 Battery und LTR 18-30 Battery.