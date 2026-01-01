10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Fadenspule 2,0 mm | Kärcher

    Schwarze Spule mit grüner Schnur, montiert auf grauer Halterung. Aufschrift "Rewind Line" und Pfeil für Wickelrichtung.

    Fadenspule 2,0 mm

    Bestellnummer: 2.444-015.0

    Die Fadenspule mit gedrehtem Trimmerfaden sorgt für gute Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 3-18 Dual sowie LTR 36-33 Battery.