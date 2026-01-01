Fadenspule 2,0 mm | Kärcher

Wenn beim Mähen Sträucher oder eine Hauswand im Weg sind, muss ein handliches und leistungsstarkes Gerät her: ein Kärcher Rasentrimmer. Er beherrscht auch schwer zugängliche Stellen im Garten. Zuverlässig saubere Schnittergebnisse liefert die Fadenspule mit gedrehtem Trimmerfaden, die für die Modelle LTR 3-18 Dual sowie den LTR 36-33 Battery geeignet ist. Der gedrehte Schneidfaden trimmt präzise und ausdauernd, da er per automatischem Fadennachschub auf der Fadenspule stets nachgestellt wird. Damit ist auch bei längeren Arbeitsintervallen ein konstant sauberes Schnittergebnis garantiert. Weitere Pluspunkte sind das geräuscharme Arbeiten und der einfache, werkzeuglose Wechsel der Fadenspule mit wenigen Handgriffen. Und weiter geht’s, den letzten Grashälmchen auf der Spur.

Gedrehter Faden Präzise, geräuscharm und zuverlässig – das alles garantiert der gedrehte Faden. Automatischer Fadennachschub Schneidfaden wird automatisch nachgestellt und hat damit stets die perfekte Länge. Werkzeugloser Wechsel der Fadenspule Ein paar einfache Handgriffe ermöglichen den werkzeuglosen Wechsel der Fadenspule. Praktische Kappe Im Lieferumfang enthalten ist neben der Fadenspule auch die passende Kappe. Flexibler Einsatz Schwer zugängliche Stellen im Garten erreicht der robuste Schneidfaden mühelos.