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    Fadenspulen 2,0 mm im Dreierpack | Kärcher

    Drei schwarze Spulen mit grünem Faden, jeweils mit der Aufschrift "Rewind Line".

    Fadenspulen 2,0 mm im Dreierpack

    Bestellnummer: 2.444-017.0

    Die Fadenspule 2,0 mm im Dreierpack mit gedrehtem Schneidfaden sorgt für saubere Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 3-18 Dual und LTR 36-33 Battery.