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    Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz | Kärcher

    Kärcher Waschbürste mit schwarzen Borsten und Griff, daneben ein rechteckiger Rahmen.

    Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz

    Bestellnummer: 2.644-191.0

    Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mt dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.