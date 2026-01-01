FC 2-4 Steinwalze | Kärcher

Die FC 2 Steinwalze ist das perfekte Zubehör für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik (jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta). Passend für den Hartbodenreiniger FC 2-4. Dank integrierter Borsten entfernt die Steinwalze mühelos hartnäckige Verschmutzungen und lässt selbst Fugen und unebene Oberflächen wieder strahlen. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für perfekte Reinigungsergebnisse. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Integrierte Borsten Für die mühelose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Selbst Fugen und unebene Böden werden wieder strahlend sauber.