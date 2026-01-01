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    FC 2-4 Steinwalze | Kärcher

    Weiße Walze mit schwarzen Streifen, flauschige Oberfläche, zylindrische Form, Kunststoffkern.

    FC 2-4 Steinwalze

    Bestellnummer: 2.863-331.0

    Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit der Steinwalze für den Hartbodenreiniger FC 2-4 gegen hartnäckige Verschmutzungen. Walze maschinenwaschbar bis 60 °C.