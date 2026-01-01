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    FC 2-4 Universalwalze | Kärcher

    Weiße Walzenbürste mit gelben Streifen, zylindrische Form, seitliche schwarze Öffnung.

    FC 2-4 Universalwalze

    Bestellnummer: 2.863-329.0

    Universalwalze für die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.