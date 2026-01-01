Hartbodenreiniger FC 5 | Kärcher

Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment enthalten.
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Bestellnummer: 1.055-400.0
Unternehmen: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, D-71364 Winnenden
* Der Kärcher Hartbodenreiniger erreicht eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.