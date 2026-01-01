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    Hartbodenreiniger FC 5 | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit gelbem Gehäuse, Reinigungsmittel und schwarzer Ladestation auf weißem Hintergrund.

    Hartbodenreiniger

    FC 5

    Bestellnummer: 1.055-400.0

    * Der Kärcher Hartbodenreiniger erreicht eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.