Hartbodenreiniger FC 7 Cordless | Kärcher

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Hartbodenreiniger
Bestellnummer: 1.055-701.0
Flächenleistung je Akkuladung (m²)
175
Tankinhalt Frischwasser (ml)
400
Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
200
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Arbeitsbreite Walzen (mm)
300
Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
2
Schalldruckpegel (dB(A))
59
Akkuspannung (V)
25
Akkukapazität (Ah)
2.85
Akkulaufzeit (min)
45
Akkuladezeit (h)
4
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
4.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
310 x 230 x 1210
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete