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    Hartbodenreiniger FC 7 Cordless | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit Zubehör: Ladegerät, Reinigungsmittel und Ersatzteil auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2021
    Reddot Design Award 2021

    Hartbodenreiniger

    FC 7 Cordless

    Bestellnummer: 1.055-701.0

    • 2-in-1, akkubetrieben, max. 45 min Laufzeit
    • 180° ablegbar, 3 Modi inkl. Boost-Modus
    • Reinigungsstation, waschbare Pure!Roll® Walzen
    ¹⁾
    Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 % bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
    ²⁾
    Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
    ³⁾
    Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäß 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06)