Hartbodenreiniger FC 7 Cordless Stone | Kärcher

Kein Staubsaugen vor dem Wischen mehr! Dank zwei gegenläufig rotierender Duo!Move Walzenpaare und Hygienic!Spin+ Funktion beseitigt unser Akku-Hartbodenreiniger FC 7 Cordless Stone bis zu 99,9 % aller Bakterien³⁾ und entfernt zudem trockenen und feuchten Alltagsschmutz mühelos und schnell von allen Hartböden – dank zuschaltbarer Boost-Funktion auch in sehr hartnäckigen Fällen und immer sauber bis an den Rand. Selbst Haare werden dank der Haarfilter aufgenommen. Dabei sind bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung²⁾ im Vergleich zur herkömmlichen Methode und gut 20 Prozent bessere Reinigungsergebnisse gegenüber einem normalen Wischmopp¹⁾ möglich. Dank des entstehenden Hover-Effekts schwebt das Gerät förmlich über den Boden, sodass Sie weniger Kraft aufwenden müssen. Bis zu 175 m² Fläche unempfindlicher Hartböden und Fugen schafft der leistungsstarke Akku bei 45 Minuten Laufzeit. Das 180° Pass!Under Design sorgt für perfekte Unterfahrbarkeit von Möbeln. Wassermenge sowie Rotationsgeschwindigkeit der automatisch befeuchteten Walzen sind passend zum Boden in zwei Reinigungslevel einstellbar.

2-in-1: Entfernt Alltagsschmutz in nur einem Schritt 50 Prozent Zeitersparnis²⁾: Duo!Move Technologie mit 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaaren ermöglicht gründliches Wischen ohne lästiges Vorsaugen. Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter. Reinigt bis unmittelbar an den Rand. Wischen ist 20 %¹⁾ sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler 2-Tank-System mit Hygienic!Spin+: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Für eine Bakterienbeseitigung von bis zu 99,9 %³⁾. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Pure!Roll® Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar. 180° ablegbar, leicht manövrierbar und selbststehend Einfaches Reinigen um Gegenstände herum und unter Möbeln dank flexiblem Drehgelenk und 180° Pass!Under Design. 2 gegenläufig rotierende Duo!Move Walzenpaare sorgen für sanftes und müheloses Gleiten über den Boden. Praktisch für Arbeitsunterbrechungen: Gerät steht alleine. Extrem leise Angenehme Lautstärke von nur 59 dB. Zwei verschiedene Reinigungsmodi plus Boost-Funktion Walzenrotation und Wassermenge je nach Schmutz- und Bodenart einstellbar, zusätzliche Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz. Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein- und Keramikfliesen sowie PVC, Vinyl. Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar. Ca. 45 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus Höchste Bewegungsfreiheit beim Reinigen dank Unabhängigkeit von der Steckdose – kein Steckdosenwechsel mehr erforderlich. 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige. Einfache Reinigung des Geräts mit System!Clean Funktion System!Clean Selbstreinigungsfunktion zur schnellen Reinigung der Schläuche und Walzen mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute. Einfaches Reinigen der Haarfilter mit beigelegter Reinigungsbürste. Ohne Schmutzkontakt entleerbarer und spülmaschinenfester Schmutzwassertank. Intelligente Tanklevelüberwachung Optisches und akustisches Signal bei leerem Frisch- und vollem Schmutzwassertank. Überlaufschutz: Automatische Abschaltung bei Nichtentleerung des Schmutzwassertanks. Park- und Reinigungsstation Erhöhte Geräteposition in der Parkstation für einfache Entnahme und Trocknung der Walzen. Praktische Aufbewahrung der Zubehöre in der Reinigungsstation.