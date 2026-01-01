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    Hartbodenreiniger FC 7 Signature Line | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit Zubehör: Reinigungsrollen, Reinigungsmittel, Ladegerät und Pflegeprodukt auf weißem Hintergrund.

    Hartbodenreiniger

    FC 7 Signature Line

    Bestellnummer: 1.055-709.0

    ¹⁾
    Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 % bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
    ²⁾
    Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 % Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
    ³⁾
    Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäß 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06)