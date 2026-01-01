Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line | Kärcher

Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die originalgetreue Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher als besonderes Designelement, so wie der FC 8 Smart Signature Line: Auf einen Blick ist er als bestes Gerät seiner Kategorie erkennbar. Auf dem Boden sorgt der akkubetriebene Hartbodenreiniger für makelloses WOW – und das in der Hälfte der üblichen Zeit.²⁾ Dank zwei gegenläufig rotierender Duo!Move Walzenpaare und Hygienic!Spin+ Funktion beseitigt er bis zu 99,9 % aller Bakterien³⁾ und entfernt zudem trockenen und feuchten Alltagsschmutz ganz ohne Vorsaugen. Unser Topmodell ist mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung ausgestattet zur smarten Unterstützung bei Ihren Reinigungsaufgaben. Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf dem Display informieren schnell über alles, was Sie über Ihr Gerät wissen müssen. Über die App können eine Vielzahl an Reinigungsmodi, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, an das Gerät übertragen und auf dem Display ausgewählt werden. Zusätzlich sind für die Wassermenge und die Walzendrehzahl individuelle Anpassungen über die App möglich.

Signature Line-Benefits Die Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung. Attraktives LCD-Display Einfache Geräteanwendung mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Vermeidung von Anwendungsfehlern durch Warnungen und Fehlermeldungen auf dem Display. Intuitive Bedienung. Unzählige Möglichkeiten für Reinigungsmodi Häufig benötigte Reinigungsmodi sind auf dem Gerät voreingestellt: 2 Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl sowie eine Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz. Mit App-Verbindung: Übertragung einer Vielzahl weiterer Reinigungsmodi an das Gerät, optimal abgestimmt auf verschiedene Bodenarten, sowie Konfiguration eigener, individueller Reinigungsmodi. Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein- und Keramikfliesen sowie PVC, Vinyl. 2-in-1: Entfernt Alltagsschmutz in nur einem Schritt 50 Prozent Zeitersparnis²⁾: Duo!Move Technologie mit 2 gegenläufig rotierenden Walzenpaaren ermöglicht gründliches Wischen ohne lästiges Vorsaugen. Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter. Reinigt bis unmittelbar an den Rand. Wischen ist 20 %¹⁾ sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler 2-Tank-System mit Hygienic!Spin+: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Für eine Bakterienbeseitigung von bis zu 99,9 %³⁾. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Pure!Roll® Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar. 180° ablegbar, leicht manövrierbar und selbststehend Einfaches Reinigen um Gegenstände herum und unter Möbeln dank flexiblem Drehgelenk und 180° Pass!Under Design. 2 gegenläufig rotierende Duo!Move Walzenpaare sorgen für sanftes und müheloses Gleiten über den Boden. Praktisch für Arbeitsunterbrechungen: Gerät steht alleine. Extrem leise Angenehme Lautstärke von nur 59 dB. Ca. 60 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus Attraktives LCD-Display zeigt wahlweise den Akkuzustand in Prozent, Minuten oder als Statusleiste an. Einfache Reinigung des Geräts mit System!Clean Funktion System!Clean Selbstreinigungsfunktion zur schnellen Reinigung der Schläuche und Walzen mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute. Einfaches Reinigen der Haarfilter mit beigelegter Reinigungsbürste. Ohne Schmutzkontakt entleerbarer und spülmaschinenfester Schmutzwassertank. Bodenkopf mit integrierten LEDs Zur Ausleuchtung unter Möbeln sowie in dunkleren Nischen oder Ecken.